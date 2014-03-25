Хименкова (Заурова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хименкова (Заурова) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1942

Дата смерти

25.03.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1942

Отец: Зауров Николай Петрович

Мать: Заурова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.2014
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