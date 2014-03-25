Хименкова (Заурова) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1942
Дата смерти25.03.2014
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1942
Отец: Зауров Николай Петрович
Мать: Заурова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.2014