Цицеров Микита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Микитовна
Мать ребёнка: Цицерова Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щёткина Анна Микитовна
Мать ребёнка: Цицерова Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цицерова Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Александра Микитовна
Мать ребёнка: Цицерова Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трантина Татьяна Микитовна
Мать ребёнка: Цицерова Орина
д. Дуброво Селивановского р-на Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цицерова Орина
Смерть
Неизвестно