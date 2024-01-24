Цицеров Микита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цицеров Микита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья Микитовна

Мать ребёнка: Цицерова Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щёткина Анна Микитовна

Мать ребёнка: Цицерова Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цицеров Аким Микитович

Мать ребёнка: Цицерова Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Александра Микитовна

Мать ребёнка: Цицерова Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трантина Татьяна Микитовна

Мать ребёнка: Цицерова Орина

д. Дуброво Селивановского р-на Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цицерова Орина

Смерть
Неизвестно
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