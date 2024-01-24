Щёткина (Цицерова) Анна Микитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цицеров Микита
Мать: Цицерова Орина
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Щёткин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Вера Константиновна
Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щёткин Николай Константинович
Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щёткин Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно