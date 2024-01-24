Щёткина (Цицерова) Анна Микитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩёткина (Цицерова) Анна Микитовна

Щёткина (Цицерова) Анна Микитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цицеров Микита

Мать: Цицерова Орина

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Щёткин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Вера Константиновна

Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёткин Николай Константинович

Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёткин Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щёткин Константин Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щёткин Константин Родионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close