Щёткин Константин Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёткин Константин Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Щёткин Алексей Константинович

Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Вера Константиновна

Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёткин Николай Константинович

Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёткин Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёткина Анна Микитовна

Смерть
Неизвестно
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