Щёткин Константин Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Щёткин Алексей Константинович
Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Вера Константиновна
Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щёткин Николай Константинович
Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щёткин Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Щёткина Анна Микитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щёткина Анна Микитовна
Смерть
Неизвестно