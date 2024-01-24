Щёткин Дмитрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёткин Дмитрий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щёткин Константин Родионович

Мать: Щёткина Анна Микитовна

Рождение ребёнка
07.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеткина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Щеткина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеткина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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