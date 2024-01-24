Щёткин Дмитрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щеткина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Щеткина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеткина Татьяна
Смерть
Неизвестно