(Цицерова) Лукерья Микитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цицерова) Лукерья Микитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цицеров Микита

Мать: Цицерова Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
д. Эдон Вязниковского р-на
Смерть
Неизвестно
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