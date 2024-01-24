(Цицерова) Лукерья Микитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цицеров Микита
Мать: Цицерова Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Место жительства
Неизвестно
д. Эдон Вязниковского р-на
Смерть
Неизвестно