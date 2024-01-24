Цицеров Максим Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Цицеров Аким Микитович
Мать: Цицерова Евдокия
Рождение ребёнка
30.08.1923
Мать ребёнка: Цицерова Груша
Рождение ребёнка
1925
Сын: Цицеров Александр Максимович
Мать ребёнка: Цицерова Груша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Цицерова Груша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цицерова Груша
Место жительства
Неизвестно
д. Дуброво
Смерть
Неизвестно