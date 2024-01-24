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Цицеров Максим Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Цицеров Аким Микитович

Мать: Цицерова Евдокия

Рождение ребёнка
30.08.1923

Сын: Цицеров Петр Максимович

Мать ребёнка: Цицерова Груша

Рождение ребёнка
1925

Сын: Цицеров Александр Максимович

Мать ребёнка: Цицерова Груша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цицерова Груша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цицерова Груша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цицерова Груша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Цицерова Груша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цицерова Груша

Место жительства
Неизвестно
д. Дуброво
Смерть
Неизвестно
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