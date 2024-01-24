Цицерова (Разуваева) Груша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1923
Отец ребёнка: Цицеров Максим Акимович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Цицеров Александр Максимович
Отец ребёнка: Цицеров Максим Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Цицеров Максим Акимович
Бракосочетание
Неизвестно