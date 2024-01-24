Цицерова (Разуваева) Груша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цицерова (Разуваева) Груша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1923

Сын: Цицеров Петр Максимович

Отец ребёнка: Цицеров Максим Акимович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Цицеров Александр Максимович

Отец ребёнка: Цицеров Максим Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цицеров Максим Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цицеров Максим Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цицеров Максим Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Цицеров Максим Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цицеров Максим Акимович

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