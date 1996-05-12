Жукова (Быкова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1921
Дата смерти12.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1921
Рождение ребёнка
05.06.1942
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1944
Рождение ребёнка
17.08.1945
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
12.05.1996
п. Красная Горбатка Владимирской обл.