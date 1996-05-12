Жукова (Быкова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Быкова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1921

Дата смерти

12.05.1996

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1921

Отец: Трантин Сергей Алексеевич

Мать: Трантина Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
05.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Герман Михайлович

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Герман Михайлович

Рождение ребёнка
17.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Герман Михайлович

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Герман Михайлович

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
12.05.1996
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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