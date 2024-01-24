Жуков Герман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1916
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1916
Отец: Жуков Михаил
Мать: Жукова ?
Рождение ребёнка
05.06.1942
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1944
Рождение ребёнка
17.08.1945
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Мария Сергеевна
Смерть
1945