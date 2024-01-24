Жуков Герман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Герман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1916

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1916

Отец: Жуков Михаил

Мать: Жукова ?

Рождение ребёнка
05.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Мария Сергеевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
17.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Мария Сергеевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария Сергеевна

Смерть
1945
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