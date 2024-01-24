Ануфриев Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнуфриев Николай Кузьмич

Ануфриев Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Мать: Ануфриева Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ануфриева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ануфриева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Ануфриева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павельева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Ануфриева Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева Анна Николаевна

Смерть
1961
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close