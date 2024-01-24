Ануфриев Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
20.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ануфриева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ануфриева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Ануфриева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павельева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Ануфриева Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961
п. Красная Горбатка Владимирской обл.