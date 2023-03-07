Шумилин Иван
Место рождения
Дата рождения09.09.1907
Дата смерти13.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1907
Отец: Шумилин Ефим
Мать: Шумилина Марфа
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Анашкина Александра
Мать ребёнка: Шумилина Анна
Рождение ребёнка
29.10.1930
Сын: Шумилин Василий
Мать ребёнка: Шумилина Анна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шумилин Иван
Мать ребёнка: Шумилина Анна
Рождение ребёнка
26.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумилина Пелагея
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шумилин Николай
Мать ребёнка: Шумилина Пелагея
Военная служба
01.05.1942
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
Между 27.08.1942 и 01.10.1942
Синявская наступательная операция
Военная служба
Между 12.01.1943 и 30.01.1943
Прорыв блокады Ленинграда
Военная служба
Между 10.02.1943 и 23.02.1943
Красноборско-Смердыньская наступательная операция
Военная служба
Между 22.07.1943 и 04.08.1943
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мгинская наступательная операция
Военная служба
Между 01.01.1944 и 01.02.1944
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
1-й удар. Разгром немцев под Ленинградом и Новгородом
Военная служба
Между 14.01.1944 и 13.02.1944
Шимск
Новгородско-Лужская наступательная операция | Шимск
Рождение ребёнка
28.06.1945
Сын: Шумилин Павел
Мать ребёнка: Шумилина Пелагея
Рождение ребёнка
16.03.1949
Сын: Шумилин Виктор
Мать ребёнка: Шумилина Пелагея
Военная награда
30.05.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
29.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумилина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумилина Анна
Смерть
13.10.1986
Причина смерти: Хроническая легочно-сердечная недостаточность | Большие Хутора
Похороны
Неизвестно
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