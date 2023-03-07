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Шумилин Иван

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Место рождения

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

09.09.1907

Дата смерти

13.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
1930 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1945 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1907

Отец: Шумилин Ефим

Мать: Шумилина Марфа

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Анашкина Александра

Мать ребёнка: Шумилина Анна

Рождение ребёнка
29.10.1930

Сын: Шумилин Василий

Мать ребёнка: Шумилина Анна

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Шумилин Иван

Мать ребёнка: Шумилина Анна

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумилина Пелагея

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Шумилин Николай

Мать ребёнка: Шумилина Пелагея

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
01.05.1942
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
Между 27.08.1942 и 01.10.1942
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Синявская наступательная операция
Военная служба
Между 12.01.1943 и 30.01.1943
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Прорыв блокады Ленинграда
Военная служба
Между 10.02.1943 и 23.02.1943
Красноборско-Смердыньская наступательная операция
Военная служба
Между 22.07.1943 и 04.08.1943
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мгинская наступательная операция
Военная служба
Между 01.01.1944 и 01.02.1944
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
1-й удар. Разгром немцев под Ленинградом и Новгородом
Военная служба
Между 14.01.1944 и 13.02.1944
Шимск
Новгородско-Лужская наступательная операция | Шимск
Рождение ребёнка
28.06.1945

Сын: Шумилин Павел

Мать ребёнка: Шумилина Пелагея

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.03.1949

Сын: Шумилин Виктор

Мать ребёнка: Шумилина Пелагея

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Военная награда
30.05.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
29.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумилина Пелагея

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилина Анна

Смерть
13.10.1986
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Хроническая легочно-сердечная недостаточность | Большие Хутора
Похороны
Неизвестно
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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