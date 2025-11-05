Гвоздева (Шумилина) Надежда 26.02.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гвоздева (Шумилина) Надежда

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 26.02.1939, Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Шумилин Иван09.09.1907 г.р.
Мать
Шумилина (Натёкина) Пелагея24.05.1913 г.р.
Дети
Язина (Гвоздева) Елена06.11.1964 г.р.
Кувшинова (Гвоздева) Ольга21.11.1975 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939

Отец: Шумилин Иван

Мать: Шумилина (Натёкина) Пелагея

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Развод
Неизвестно

Муж: Гвоздев Виталий

Рождение ребёнка
06.11.1964

Дочь: Язина (Гвоздева) Елена

Отец ребёнка: Гвоздев Виталий

Рождение ребёнка
21.11.1975

Дочь: Кувшинова (Гвоздева) Ольга

Отец ребёнка: Гвоздев Виталий

Ашхабад, Туркмения

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