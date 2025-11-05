Гвоздева (Шумилина) Надежда
женский, родилась 26.02.1939, Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецШумилин Иван09.09.1907 г.р.
МатьШумилина (Натёкина) Пелагея24.05.1913 г.р.
Дети
Язина (Гвоздева) Елена06.11.1964 г.р.
Кувшинова (Гвоздева) Ольга21.11.1975 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939
Отец: Шумилин Иван
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Развод
Неизвестно
Муж: Гвоздев Виталий
Рождение ребёнка
06.11.1964
Дочь: Язина (Гвоздева) Елена
Отец ребёнка: Гвоздев Виталий
Рождение ребёнка
21.11.1975
Дочь: Кувшинова (Гвоздева) Ольга
Отец ребёнка: Гвоздев Виталий