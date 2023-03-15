Гвоздев Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздев Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гвоздев Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ашхабад, Туркмения
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
г.Ашхабад
Высшее | г.Ашхабад
Смерть
Неизвестно
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