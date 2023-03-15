Гвоздев Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гвоздев Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ашхабад, Туркмения
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
г.Ашхабад
Высшее | г.Ашхабад
Смерть
Неизвестно