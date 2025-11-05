Кувшинова (Гвоздева) Ольга
женский, родилась 21.11.1975, Ашхабад
ОтецГвоздев ВиталийНеизвестно г.р.
МатьГвоздева (Шумилина) Надежда26.02.1939 г.р.
Супруги
Кувшинов Владимир03.02.1976 г.р.
Дети
(Кувшинова) Мария15.04.2002 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1975
Отец: Гвоздев Виталий
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
07.08.1998
Муж: Кувшинов Владимир
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.04.2002
Дочь: (Кувшинова) Мария
Отец ребёнка: Кувшинов Владимир
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувшинов Владимир
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Ашхабад, Туркмения