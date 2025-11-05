Кувшинова (Гвоздева) Ольга 21.11.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кувшинова (Гвоздева) Ольга

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 21.11.1975, Ашхабад

Отец
Гвоздев ВиталийНеизвестно г.р.
Мать
Гвоздева (Шумилина) Надежда26.02.1939 г.р.
Супруги
Кувшинов Владимир03.02.1976 г.р.
Дети
(Кувшинова) Мария15.04.2002 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1975

Отец: Гвоздев Виталий

Мать: Гвоздева (Шумилина) Надежда

Ашхабад, Туркмения

Работа или профессия
Неизвестно

педагогика

Образование
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область

Высшее Пензенский пединститут

Бракосочетание
07.08.1998

Муж: Кувшинов Владимир

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
15.04.2002

Дочь: (Кувшинова) Мария

Отец ребёнка: Кувшинов Владимир

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
16.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувшинов Владимир

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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