Язина (Гвоздева) Елена 06.11.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Язина (Гвоздева) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1964

Отец: Гвоздев Виталий

Мать: Гвоздева (Шумилина) Надежда

Развод
Неизвестно

Муж: Малогин Владислав

Рождение ребёнка
19.09.1984

Дочь: (Малогина) Надежда

Отец ребёнка: Малогин Владислав

Бракосочетание
19.11.1988

Муж: Язин Евгений

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.07.1990

Сын: Язин Антон

Отец ребёнка: Язин Евгений

Развод
14.02.2002

Муж: Язин Евгений

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