Язина (Гвоздева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1964
Отец: Гвоздев Виталий
Развод
Неизвестно
Муж: Малогин Владислав
Рождение ребёнка
19.09.1984
Дочь: (Малогина) Надежда
Отец ребёнка: Малогин Владислав
Бракосочетание
19.11.1988
Муж: Язин Евгений
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.07.1990
Сын: Язин Антон
Отец ребёнка: Язин Евгений
Развод
14.02.2002
Муж: Язин Евгений