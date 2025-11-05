Язин Евгений 02.11.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Язин Евгений

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 02.11.1963, Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Отец
Язин Евгений27.07.1939 г.р.
Мать
Язина (Яшина) Александра23.10.1937 г.р.
Супруги
Язина (Гвоздева) Елена06.11.1964 г.р.
Дети
Язин Антон19.07.1990 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1963

Отец: Язин Евгений

Мать: Язина (Яшина) Александра

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Образование
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область

высшее Пензенский строительный ин-т

Бракосочетание
19.11.1988

Жена: Язина (Гвоздева) Елена

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
19.07.1990

Сын: Язин Антон

Мать ребёнка: Язина (Гвоздева) Елена

Развод
14.02.2002

Жена: Язина (Гвоздева) Елена

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