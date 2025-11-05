Язин Евгений
мужской, родился 02.11.1963, Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
ОтецЯзин Евгений27.07.1939 г.р.
МатьЯзина (Яшина) Александра23.10.1937 г.р.
Супруги
Язина (Гвоздева) Елена06.11.1964 г.р.
Дети
Язин Антон19.07.1990 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1963
Отец: Язин Евгений
Мать: Язина (Яшина) Александра
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Образование
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
19.11.1988
Жена: Язина (Гвоздева) Елена
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.07.1990
Сын: Язин Антон
Мать ребёнка: Язина (Гвоздева) Елена
Развод
14.02.2002
Жена: Язина (Гвоздева) Елена