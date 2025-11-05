Язин Антон 19.07.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Язин Антон

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 19.07.1990

Отец
Язин Евгений02.11.1963 г.р.
Мать
Язина (Гвоздева) Елена06.11.1964 г.р.
Супруги
Язина (Базарова) Альбина25.03.1992 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1990

Отец: Язин Евгений

Мать: Язина (Гвоздева) Елена

Упоминание
Неизвестно

охота,рыбалка | Hobbies

Образование
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область

высшее Пензенский политехнический ин-т

Бракосочетание
01.08.2014

Жена: Язина (Базарова) Альбина

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
24.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Язина (Базарова) Альбина

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.