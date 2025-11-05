Язин Антон
мужской, родился 19.07.1990
ОтецЯзин Евгений02.11.1963 г.р.
МатьЯзина (Гвоздева) Елена06.11.1964 г.р.
Супруги
Язина (Базарова) Альбина25.03.1992 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1990
Отец: Язин Евгений
Мать: Язина (Гвоздева) Елена
Упоминание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
01.08.2014
Жена: Язина (Базарова) Альбина
Рождение ребёнка
24.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Язина (Базарова) Альбина