(Малогина) Надежда 19.09.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Малогина) Надежда

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 19.09.1984

Отец
Малогин ВладиславНеизвестно г.р.
Мать
Язина (Гвоздева) Елена06.11.1964 г.р.
Супруги
Дудович ВячеславНеизвестно г.р.
Дети
(Дудович) Юлия19.11.2004 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1984

Отец: Малогин Владислав

Мать: Язина (Гвоздева) Елена

Бракосочетание
15.05.2004

Муж: Дудович Вячеслав

Рождение ребёнка
19.11.2004

Дочь: (Дудович) Юлия

Отец ребёнка: Дудович Вячеслав

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
05.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудович Вячеслав

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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