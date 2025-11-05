(Малогина) Надежда
женский, родилась 19.09.1984
ОтецМалогин ВладиславНеизвестно г.р.
МатьЯзина (Гвоздева) Елена06.11.1964 г.р.
Супруги
Дудович ВячеславНеизвестно г.р.
Дети
(Дудович) Юлия19.11.2004 г.р.
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Место
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Рождение
19.09.1984
Отец: Малогин Владислав
Мать: Язина (Гвоздева) Елена
Бракосочетание
15.05.2004
Муж: Дудович Вячеслав
Рождение ребёнка
19.11.2004
Дочь: (Дудович) Юлия
Отец ребёнка: Дудович Вячеслав
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудович Вячеслав
Пенза, город Пенза, Пензенская область