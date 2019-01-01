город Пенза, город Пенза, город Пенза, Пензенская область (на 2019) — Familio

Пенза

город Пенза, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Города
1ПЕНЗА. Губернский. (При ней слободы: Инвалидная, Пешая и Конная).При рр. Суре и Пензе.139071629181397314523Церквей: православных 13, лютеранская 1, монастырей 2, часовень 2. Учебные заведения: гимназия (при ней землемеротаксаторские классы), духовная семинария, духовное учили Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область
13279Пензагород обл. знач.53°12'45°00'N-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, город Пенза
56701000001г Пензагород
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