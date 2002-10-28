Шумилина (Натекина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения24.05.1913
Дата смерти28.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1913
Отец: Натекин Леонтий
Мать: Натекина Февронья
Рождение ребёнка
26.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумилин Иван
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шумилин Николай
Отец ребёнка: Шумилин Иван
Рождение ребёнка
28.06.1945
Сын: Шумилин Павел
Отец ребёнка: Шумилин Иван
Рождение ребёнка
16.03.1949
Сын: Шумилин Виктор
Отец ребёнка: Шумилин Иван
Рождение ребёнка
29.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумилин Иван
Смерть
28.10.2002
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
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