Шумилина (Натекина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилина (Натекина) Пелагея

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Место рождения

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.05.1913

Дата смерти

28.10.2002

Пол

Женский

Отец

Между 1885 и 1886 г.р.

Мать

Между 1885 и 1887 г.р.

Дети

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1941 г.р.
1945 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1913

Отец: Натекин Леонтий

Мать: Натекина Февронья

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Шумилин Николай

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.06.1945

Сын: Шумилин Павел

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.03.1949

Сын: Шумилин Виктор

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
28.10.2002
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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