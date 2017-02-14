Шумилин Павел
Место рождения
Дата рождения28.06.1945
Дата смерти14.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1945
Отец: Шумилин Иван
Бракосочетание
03.03.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.02.2017
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Кондоль
Похороны
Неизвестно
Кондоль, Пензенский муниципальный район, Пензенская область