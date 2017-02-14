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Шумилин Павел

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Место рождения

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

28.06.1945

Дата смерти

14.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1945

Отец: Шумилин Иван

Мать: Шумилина (Натекина) Пелагея

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
03.03.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.02.2017
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Кондоль
Похороны
Неизвестно
Кондоль, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

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