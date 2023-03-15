Шумилин Николай
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Шумилин Иван
Рождение ребёнка
06.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1994
Кузнецк