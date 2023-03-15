Шумилин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилин Николай

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Место рождения

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Шумилин Иван

Мать: Шумилина (Натекина) Пелагея

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
1994
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Кузнецк

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