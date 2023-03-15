Натекина (Черепенникова) Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНатекина (Черепенникова) Февронья

Натекина (Черепенникова) Февронья

avatar

Место рождения

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Между 1885 и 1887

Дата смерти

30.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1887

Отец: Черепенников Иван

Мать: Черепенникова ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Натекина) Прасковья

Отец ребёнка: Натекин Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Натекин Федор

Отец ребёнка: Натекин Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натекин Леонтий

Рождение ребёнка
24.05.1913

Дочь: Шумилина (Натекина) Пелагея

Отец ребёнка: Натекин Леонтий

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.04.1927

Сын: Натекин Василий

Отец ребёнка: Натекин Леонтий

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
30.06.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.