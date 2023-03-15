Натекина (Черепенникова) Февронья
Место рождения
Дата рожденияМежду 1885 и 1887
Дата смерти30.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1887
Отец: Черепенников Иван
Мать: Черепенникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Натекина) Прасковья
Отец ребёнка: Натекин Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Натекин Федор
Отец ребёнка: Натекин Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Натекин Леонтий
Рождение ребёнка
24.05.1913
Дочь: Шумилина (Натекина) Пелагея
Отец ребёнка: Натекин Леонтий
Рождение ребёнка
30.04.1927
Сын: Натекин Василий
Отец ребёнка: Натекин Леонтий
Смерть
30.06.1981