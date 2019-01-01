село Атмис, село Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Атмис

Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Атмис Атмисской волости Нижнеломовского уезда Бессонова Н. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 129.
Подворная перепись хозяйства с. Атмис Атмисской волости Нижнеломовского уезда Кирамшина Н. Г. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 130.
Подворная перепись хозяйства с. Атмис Атмисской волости Нижнеломовского уезда Лепнева И. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 131.
Сельскохозяйственная перепись с. Атмис Атмисской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3894.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1357Атмис (Пешее), с. каз.при р. Атмисе.172031911951316Церковь православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Атмисская волость
729. Атмис (Пешее), село бывшее государственное, при речке Атмисе, дворов 384, жителей 2395, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд, Атминская волость
село Атминское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Нижнеломовский район
47684Атмиссело53°29'43°55'N-38-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Нижнеломовский муниципальный район, Сельское поселение Атмисский сельсовет
56651404101с Атмиссело
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