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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Атмис Атмисской волости Нижнеломовского уезда Бессонова Н. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 129.
Подворная перепись хозяйства с. Атмис Атмисской волости Нижнеломовского уезда Кирамшина Н. Г. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 130.
Подворная перепись хозяйства с. Атмис Атмисской волости Нижнеломовского уезда Лепнева И. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 131.
Сельскохозяйственная перепись с. Атмис Атмисской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3894.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1357Атмис (Пешее), с. каз.при р. Атмисе.172031911951316Церковь православная 1. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
729. Атмис (Пешее), село бывшее государственное, при речке Атмисе, дворов 384, жителей 2395, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Атминское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47684Атмиссело53°29'43°55'N-38-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56651404101с Атмиссело