Бунтина (Шумилина) Лидия
женский, родилась 29.08.1951, Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецШумилин Иван09.09.1907 г.р.
МатьШумилина (Натёкина) Пелагея24.05.1913 г.р.
Супруги
Бунтин Виктор21.06.1949 г.р.
Дети
Бунтин Алексей02.04.1985 г.р.
Епинина (Бунтина) Марина16.08.1987 г.р.
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Комментарий
Рождение
29.08.1951
Отец: Шумилин Иван
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Упоминание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1958 по 31.05.1968
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Образование
С 01.09.1968 по 31.05.1971
Работа или профессия
С 1972 по 2015
Упоминание
27.04.1984
Рождение ребёнка
02.04.1985
Сын: Бунтин Алексей
Отец ребёнка: Бунтин Виктор
Бракосочетание
05.05.1985
Муж: Бунтин Виктор
Рождение ребёнка
16.08.1987
Дочь: Епинина (Бунтина) Марина
Отец ребёнка: Бунтин Виктор
свидетельство о рождении