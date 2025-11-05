Бунтина (Шумилина) Лидия 29.08.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бунтина (Шумилина) Лидия

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 29.08.1951, Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Шумилин Иван09.09.1907 г.р.
Мать
Шумилина (Натёкина) Пелагея24.05.1913 г.р.
Супруги
Бунтин Виктор21.06.1949 г.р.
Дети
Бунтин Алексей02.04.1985 г.р.
Епинина (Бунтина) Марина16.08.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1951

Отец: Шумилин Иван

Мать: Шумилина (Натёкина) Пелагея

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

свидетельство о рождении

Упоминание
Неизвестно

www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Shumilin/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Shumilin/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения | фамилии Шумилин | открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Шумилин принадлежит к древнему типу славянских семейных именований, образованных от личных прозвищ. | Традиция давать человеку индивидуальное прозвище в дополнение к имени, полученному при крещении, издревле существовала на Руси и сохранялась вплоть до XVII века. Это объясняется тем, что из тысяч крестильных имен, записанных в святцах и месяцесловах, на практике использовалось чуть более двухсот церковных именований. Зато неисчерпаем был запас прозвищ, позволявших легко выделить человека среди других носителей того же имени. | Исследуемая фамилия восходит к личному именованию дальнего предка по мужской линии Шумила, образованному от глагола «шуметь» при помощи прозвищного суффикса -ил (например, Громила, Мазила). | В старину многие прозвища отмечали особенности поведения и характера младенца (Буян, Крикун). К именованиям такого рода можно отнести популярные мирские имена Шум, Шумко, Шумило, Шумиха, Шумка и подобные, в основе которых лежит глагол «шуметь» – «производить шум, кричать, орать, бушевать, стучать, брякать и т.п.». По всей видимости, такие именования давались в прошлом неугомонным, шумным, крикливым и беспокойным детям. | Впрочем, в некоторых случаях «шумным» именованием Шумка или Шумило могли прозвать и уже взрослого человека за буйный и вспыльчивый нрав. Как бы то ни было, эти имена были очень распространены на Руси, а носили их, к примеру, крестьянин Клим Шумята (1495 г.), земец Шумилко (1552 г.), важский крестьянин Шумило Васильев (1600 г.), землевладелец Василий Шумиха Тимофеев сын Замытцкаго (1504 г.), запорожские казаки Васко Шум, Грыцко Шумный и Павел Шумало (1649 г.), крестьянин Шумко Офонасов (1539 г.) и другие. | Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, однако уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибавлением к основе суффиксов -ов/ -ев и -ин, постепенно ставших типичными показателями русских семейных имен. По своему происхождению такие именования являлись притяжательными прилагательными, а их основой чаще всего служило имя либо прозвище отца. При этом суффикс -ов/-ев прибавлялся к основам на согласный или -о, а фамилии на -ин образовывались от имен и прозвищ, оканчивающихся на -а/-я. Так потомки человека, носившего прозвище Шумила, стали носить фамилию Шумилины. | Принятие семьей личного прозвания предка как своего родового имени означает, что родоначальник фамилии Шумилиных являлся большим авторитетом для домочадцев, а также был известным и уважаемым человеком в родном поселении. | Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Шумилин говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что она относится к числу старейших прозваний и отражает в себе древние верования и традиции именования людей. | Источники: Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974. Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М., 1995. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. М., 1998. Толковый словарь В. Даля, в 4-х т.

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Образование
С 01.09.1958 по 31.05.1968
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

общее Большехуторская средняя школа

Образование
С 01.09.1968 по 31.05.1971

Ашахабадский политехникум | Ашхабад, Туркмения

Работа или профессия
С 1972 по 2015
Пенза, город Пенза, Пензенская область

Инженер Пензенская телерадиокомпания

Упоминание
27.04.1984

с будущим мужем | Знакомство

Рождение ребёнка
02.04.1985

Сын: Бунтин Алексей

Отец ребёнка: Бунтин Виктор

Пенза, город Пенза, Пензенская область

свидетельство о рождении

Бракосочетание
05.05.1985

Муж: Бунтин Виктор

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
16.08.1987

Дочь: Епинина (Бунтина) Марина

Отец ребёнка: Бунтин Виктор

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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