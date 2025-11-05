Епинина (Бунтина) Марина
женский, родилась 16.08.1987, Пенза, город Пенза, Пензенская область
ОтецБунтин Виктор21.06.1949 г.р.
МатьБунтина (Шумилина) Лидия29.08.1951 г.р.
Супруги
Епинин Дмитрий13.03.1985 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1987
Отец: Бунтин Виктор
Мать: Бунтина (Шумилина) Лидия
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
24.07.2010
Муж: Епинин Дмитрий
Рождение ребёнка
19.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Епинин Дмитрий