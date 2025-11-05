Епинина (Бунтина) Марина 16.08.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Епинина (Бунтина) Марина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 16.08.1987, Пенза, город Пенза, Пензенская область

Отец
Бунтин Виктор21.06.1949 г.р.
Мать
Бунтина (Шумилина) Лидия29.08.1951 г.р.
Супруги
Епинин Дмитрий13.03.1985 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1987

Отец: Бунтин Виктор

Мать: Бунтина (Шумилина) Лидия

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Образование
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область

МОУ СОШ№28

Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область

Кижеватова 15

Образование
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область

Высшее педагогическое Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского

Бракосочетание
24.07.2010

Муж: Епинин Дмитрий

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
19.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епинин Дмитрий

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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