Бунтин Виктор 21.06.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бунтин Виктор

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 21.06.1949, Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Бунтин Алексей10.03.1921 г.р.
Мать
Бунтина (Исаева) Мария15.03.1924 г.р.
Супруги
Бунтина (Шумилина) Лидия29.08.1951 г.р.
Дети
Бунтин Александр22.07.1976 г.р.
Бунтин Алексей02.04.1985 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1949

Отец: Бунтин Алексей

Мать: Бунтина (Исаева) Мария

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

свидетельство о рождении

Развод
Неизвестно

Жена: Бунтина (Звездочетова) Ираида

Рождение ребёнка
22.07.1976

Сын: Бунтин Александр

Мать ребёнка: Бунтина (Звездочетова) Ираида

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Упоминание
27.04.1984

с будущей женой | Знакомство

Рождение ребёнка
02.04.1985

Сын: Бунтин Алексей

Мать ребёнка: Бунтина (Шумилина) Лидия

Пенза, город Пенза, Пензенская область

свидетельство о рождении

Бракосочетание
05.05.1985

Жена: Бунтина (Шумилина) Лидия

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
16.08.1987

Дочь: Епинина (Бунтина) Марина

Мать ребёнка: Бунтина (Шумилина) Лидия

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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