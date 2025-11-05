Бунтин Виктор
мужской, родился 21.06.1949, Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
ОтецБунтин Алексей10.03.1921 г.р.
МатьБунтина (Исаева) Мария15.03.1924 г.р.
Супруги
Бунтина (Шумилина) Лидия29.08.1951 г.р.
Дети
Бунтин Александр22.07.1976 г.р.
Бунтин Алексей02.04.1985 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1949
Отец: Бунтин Алексей
Мать: Бунтина (Исаева) Мария
Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1976
Сын: Бунтин Александр
Мать ребёнка: Бунтина (Звездочетова) Ираида
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Упоминание
27.04.1984
Рождение ребёнка
02.04.1985
Сын: Бунтин Алексей
Мать ребёнка: Бунтина (Шумилина) Лидия
Бракосочетание
05.05.1985
Жена: Бунтина (Шумилина) Лидия
Рождение ребёнка
16.08.1987
Дочь: Епинина (Бунтина) Марина
Мать ребёнка: Бунтина (Шумилина) Лидия
свидетельство о рождении