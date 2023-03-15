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Бунтин Алексей

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

02.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Godparents:Мария Малынова, Павел Шумилин
Образование
С 1992 по 2002
Пенза, город Пенза, Пензенская область
школа №28
Образование
Между 2002 и 2009
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пензенский государственный педагогический университет
Место жительства
С 2006 по 2018
Кижеватова 15
Бракосочетание
19.06.2009

Жена: Бунтина (Астраханцева) Марина

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.09.2009

Сын: Бунтин Матвей

Мать ребёнка: Бунтина (Астраханцева) Марина

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.06.2018

Сын: Бунтин Макар

Мать ребёнка: Бунтина (Астраханцева) Марина

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
14.07.2018
Current address:1 | Ленинградская 2

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