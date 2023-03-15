Бунтин Алексей
Место рождения
Дата рождения02.04.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Godparents:Мария Малынова, Павел Шумилин
Образование
С 1992 по 2002
школа №28
Образование
Между 2002 и 2009
Пензенский государственный педагогический университет
Место жительства
С 2006 по 2018
Кижеватова 15
Бракосочетание
19.06.2009
Рождение ребёнка
07.09.2009
Сын: Бунтин Матвей
Мать ребёнка: Бунтина (Астраханцева) Марина
Рождение ребёнка
26.06.2018
Сын: Бунтин Макар
Мать ребёнка: Бунтина (Астраханцева) Марина
Место жительства
14.07.2018
Current address:1 | Ленинградская 2