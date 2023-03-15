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Натекин Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1885 и 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1886

Отец: Натекин Михаил

Мать: Натекина ?

Рождение ребёнка
24.05.1913

Дочь: Шумилина Пелагея

Мать ребёнка: Натекина Февронья

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
22.10.1916
Черкассы
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 10-й Финляндский стрелковый полк Место рождения. Губерния Пензенская губ. Место рождения. Уезд Нижне-Ломовский уезд Место рождения. Волость Атмисская вол. Прич... Показать все
Военная служба
28.11.1916
Харьков, Харківська область
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 10-й Финляндский стрелковый полк Место рождения. Губерния Пензенская губ. Место рождения. Уезд Нижне-Ломовский уезд Место рождения. Волость Атмисская вол. Прич... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1927

Сын: Натекин Василий

Мать ребёнка: Натекина Февронья

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Натекина Февронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Натекин Федор

Мать ребёнка: Натекина Февронья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натекина Февронья

Место жительства
Неизвестно
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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