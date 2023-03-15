Натекин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1885 и 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1886
Отец: Натекин Михаил
Мать: Натекина ?
Рождение ребёнка
24.05.1913
Дочь: Шумилина Пелагея
Мать ребёнка: Натекина Февронья
Военная служба
22.10.1916
Черкассы
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 10-й Финляндский стрелковый полк Место рождения. Губерния Пензенская губ. Место рождения. Уезд Нижне-Ломовский уезд Место рождения. Волость Атмисская вол. Прич... Показать все
Военная служба
28.11.1916
Харьков, Харківська область
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 10-й Финляндский стрелковый полк Место рождения. Губерния Пензенская губ. Место рождения. Уезд Нижне-Ломовский уезд Место рождения. Волость Атмисская вол. Прич... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1927
Сын: Натекин Василий
Мать ребёнка: Натекина Февронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Натекина Февронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Натекин Федор
Мать ребёнка: Натекина Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Натекина Февронья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно