Натекин Василий
Место рождения
Дата рождения30.04.1927
Дата смерти17.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1927
Отец: Натекин Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Натекина (Дубенскова) Мария
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1955
Сын: Натёкин Владимир
Мать ребёнка: Натекина (Дубенскова) Мария
Рождение ребёнка
18.08.1960
Сын: Натекин Сергей
Мать ребёнка: Натекина (Дубенскова) Мария
Рождение ребёнка
19.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Натекина (Дубенскова) Мария
Смерть
17.11.2002
Похороны
Неизвестно