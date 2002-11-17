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Натекин Василий

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Место рождения

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.04.1927

Дата смерти

17.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Между 1885 и 1886 г.р.

Мать

Между 1885 и 1887 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1955 г.р.
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1960 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1927

Отец: Натекин Леонтий

Мать: Натекина (Черепенникова) Февронья

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натекина (Дубенскова) Мария

Рождение ребёнка
30.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натекина (Дубенскова) Мария

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1955

Сын: Натёкин Владимир

Мать ребёнка: Натекина (Дубенскова) Мария

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.08.1960

Сын: Натекин Сергей

Мать ребёнка: Натекина (Дубенскова) Мария

Рождение ребёнка
19.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натекина (Дубенскова) Мария

Смерть
17.11.2002
Похороны
Неизвестно
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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