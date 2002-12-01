Натёкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натёкин Владимир

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Место рождения

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.05.1955

Дата смерти

01.12.2002

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955

Отец: Натекин Василий

Мать: Натекина (Дубенскова) Мария

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
19.02.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.2002

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