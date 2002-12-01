Натёкин Владимир
Место рождения
Дата рождения30.05.1955
Дата смерти01.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955
Отец: Натекин Василий
Бракосочетание
19.02.1977
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
12.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.2002