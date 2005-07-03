Натекина (Дубенскова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1932
Дата смерти03.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1932
Отец: Дубенсков Федор
Мать: Дубенскова Анисья
Рождение ребёнка
30.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Натекин Василий
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Рождение ребёнка
30.05.1955
Сын: Натёкин Владимир
Отец ребёнка: Натекин Василий
Рождение ребёнка
18.08.1960
Сын: Натекин Сергей
Отец ребёнка: Натекин Василий
Рождение ребёнка
19.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Натекин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Натекин Василий
Смерть
03.07.2005
Похороны
Неизвестно