Натекина (Дубенскова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натекина (Дубенскова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1932

Дата смерти

03.07.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1955 г.р.
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1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1932

Отец: Дубенсков Федор

Мать: Дубенскова Анисья

Рождение ребёнка
30.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Натекин Василий

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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Рождение ребёнка
30.05.1955

Сын: Натёкин Владимир

Отец ребёнка: Натекин Василий

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.08.1960

Сын: Натекин Сергей

Отец ребёнка: Натекин Василий

Рождение ребёнка
19.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Натекин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натекин Василий

Смерть
03.07.2005
Похороны
Неизвестно
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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