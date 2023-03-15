Натекин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Натекина ?
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Натекин Яков
Мать ребёнка: Натекина ?
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886
Сын: Натекин Леонтий
Мать ребёнка: Натекина ?
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Натекин Родион
Мать ребёнка: Натекина ?
Смерть
Неизвестно