Натекин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натекин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1883 г.р.
Между 1885 и 1886 г.р.
Около 1892 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натекина ?

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Натекин Яков

Мать ребёнка: Натекина ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886

Сын: Натекин Леонтий

Мать ребёнка: Натекина ?

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Натекин Родион

Мать ребёнка: Натекина ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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