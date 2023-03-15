Натекина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натекина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1883 г.р.
Между 1885 и 1886 г.р.
Около 1892 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натекин Михаил

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Натекин Яков

Отец ребёнка: Натекин Михаил

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886

Сын: Натекин Леонтий

Отец ребёнка: Натекин Михаил

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Натекин Родион

Отец ребёнка: Натекин Михаил

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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