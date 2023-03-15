Натекин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНатекин Яков

Натекин Яков

avatar

Место рождения

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Натекин Михаил

Мать: Натекина ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натекина Арина

Военная служба
24.03.1916
Должность/Звание бомбардир Воинская часть 45-я артиллерийская парковая бригада Место рождения. Губерния Пензенская губ. Место рождения. Уезд Нижне-Ломовский уезд Место рождения. Волость Атмисская вол.... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.