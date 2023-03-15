Натекин Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Натекин Михаил
Мать: Натекина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Натекина Арина
Военная служба
24.03.1916
Должность/Звание бомбардир Воинская часть 45-я артиллерийская парковая бригада Место рождения. Губерния Пензенская губ. Место рождения. Уезд Нижне-Ломовский уезд Место рождения. Волость Атмисская вол.... Показать все
Смерть
Неизвестно