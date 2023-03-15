Шумилина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумилин Иван
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Анашкина (Шумилина) Александра
Отец ребёнка: Шумилин Иван
Рождение ребёнка
29.10.1930
Сын: Шумилин Василий
Отец ребёнка: Шумилин Иван
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шумилин Иван
Отец ребёнка: Шумилин Иван
Смерть
1938
Причина смерти: Болезнь | воспаление легких
Похороны
Неизвестно