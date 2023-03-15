Шумилина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилин Иван

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Анашкина (Шумилина) Александра

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Рождение ребёнка
29.10.1930

Сын: Шумилин Василий

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Шумилин Иван

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1938
Причина смерти: Болезнь | воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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