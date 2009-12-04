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Шумилин Иван

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Место рождения

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

04.12.2009

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Шумилин Иван

Мать: Шумилина Анна

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумилина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумилина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилина Анна

Рождение ребёнка
04.02.1953

Дочь: Наумова (Шумилина) Надежда

Мать ребёнка: Шумилина Анна

Рождение ребёнка
22.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумилина Анна

Рождение ребёнка
02.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумилина Анна

Смерть
04.12.2009

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