Шумилин Иван
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти04.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Шумилин Иван
Мать: Шумилина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумилина Анна
Рождение ребёнка
04.02.1953
Дочь: Наумова (Шумилина) Надежда
Мать ребёнка: Шумилина Анна
Рождение ребёнка
22.08.1963
Рождение ребёнка
02.01.1969
Смерть
04.12.2009