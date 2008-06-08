Наумова (Шумилина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1953
Дата смерти08.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1953
Отец: Шумилин Иван
Мать: Шумилина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Николай
Рождение ребёнка
06.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Николай
Смерть
08.06.2008