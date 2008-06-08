Наумова (Шумилина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова (Шумилина) Надежда

Наумова (Шумилина) Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1953

Дата смерти

08.06.2008

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1953

Отец: Шумилин Иван

Мать: Шумилина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Николай

Рождение ребёнка
06.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Николай

Смерть
08.06.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.