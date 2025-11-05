Шумилин Александр
мужской, родился 02.01.1969, Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецШумилин Иван1932 г.р.
МатьШумилина Анна?.11.1927 г.р.
Супруги
Шумилина НадеждаНеизвестно г.р.
Дети
Варыпаева (Шумилина) Виктория17.06.1994 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1969
Отец: Шумилин Иван
Мать: Шумилина Анна
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумилина Надежда
Рождение ребёнка
17.06.1994
Дочь: Варыпаева (Шумилина) Виктория
Мать ребёнка: Шумилина Надежда