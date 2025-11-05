Шумилин Александр 02.01.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Шумилин Александр

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 02.01.1969, Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Шумилин Иван1932 г.р.
Мать
Шумилина Анна?.11.1927 г.р.
Супруги
Шумилина НадеждаНеизвестно г.р.
Дети
Варыпаева (Шумилина) Виктория17.06.1994 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1969

Отец: Шумилин Иван

Мать: Шумилина Анна

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилина Надежда

Рождение ребёнка
17.06.1994

Дочь: Варыпаева (Шумилина) Виктория

Мать ребёнка: Шумилина Надежда

Мы используем куки для улучшения работы сайта.