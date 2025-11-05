Матвеева (Шумилина) Валентина
женский, родилась Неизвестно
ОтецШумилин Иван1932 г.р.
МатьШумилина Анна?.11.1927 г.р.
Супруги
Матвеев ВалерийНеизвестно г.р.
Дети
Матвеев РусланНеизвестно г.р.
(Матвеева) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумилин Иван
Мать: Шумилина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матвеева) Людмила
Отец ребёнка: Матвеев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Руслан
Отец ребёнка: Матвеев Валерий