Матвеева (Шумилина) Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеева (Шумилина) Валентина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Шумилин Иван1932 г.р.
Мать
Шумилина Анна?.11.1927 г.р.
Супруги
Матвеев ВалерийНеизвестно г.р.
Дети
Матвеев РусланНеизвестно г.р.
(Матвеева) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумилин Иван

Мать: Шумилина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матвеева) Людмила

Отец ребёнка: Матвеев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Руслан

Отец ребёнка: Матвеев Валерий

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