Шумилина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1927

Дата смерти

14.12.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилин Иван

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1953

Дочь: Наумова (Шумилина) Надежда

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Рождение ребёнка
22.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Рождение ребёнка
02.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилин Иван

Смерть
14.12.2019
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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