Шумилина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1927
Дата смерти14.12.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумилин Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1953
Дочь: Наумова (Шумилина) Надежда
Отец ребёнка: Шумилин Иван
Рождение ребёнка
22.08.1963
Рождение ребёнка
02.01.1969
Смерть
14.12.2019
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область