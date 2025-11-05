(Шумилина) Нина 22.08.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Шумилина) Нина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 22.08.1963, Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Шумилин Иван1932 г.р.
Мать
Шумилина Анна?.11.1927 г.р.
Супруги
Юржиц ВалерийНеизвестно г.р.
Дети
АндрейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1963

Отец: Шумилин Иван

Мать: Шумилина Анна

Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Юржиц Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юржиц Валерий

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