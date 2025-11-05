(Шумилина) Нина
женский, родилась 22.08.1963, Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецШумилин Иван1932 г.р.
МатьШумилина Анна?.11.1927 г.р.
Супруги
Юржиц ВалерийНеизвестно г.р.
Дети
АндрейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1963
Отец: Шумилин Иван
Мать: Шумилина Анна
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Юржиц Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юржиц Валерий