Анашкина (Шумилина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти19.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Шумилин Иван
Мать: Шумилина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анашкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анашкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анашкин Василий
Смерть
19.06.2020