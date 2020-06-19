Анашкина (Шумилина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашкина (Шумилина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

19.06.2020

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шумилин Иван

Мать: Шумилина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анашкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анашкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анашкин Василий

Смерть
19.06.2020

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