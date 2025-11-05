Анашкин Юрий
мужской, родился Неизвестно
ОтецАнашкин ВасилийНеизвестно г.р.
МатьАнашкина (Шумилина) Александра1929 г.р.
Супруги
Анашкина МаринаНеизвестно г.р.
Дети
Евсеева (Анашкина) Диана12.06.1990 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анашкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анашкина Марина
Рождение ребёнка
12.06.1990
Дочь: Евсеева (Анашкина) Диана
Мать ребёнка: Анашкина Марина
Москва, город федерального значения Москва