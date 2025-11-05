Анашкин Юрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анашкин Юрий

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Анашкин ВасилийНеизвестно г.р.
Мать
Анашкина (Шумилина) Александра1929 г.р.
Супруги
Анашкина МаринаНеизвестно г.р.
Дети
Евсеева (Анашкина) Диана12.06.1990 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анашкин Василий

Мать: Анашкина (Шумилина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анашкина Марина

Рождение ребёнка
12.06.1990

Дочь: Евсеева (Анашкина) Диана

Мать ребёнка: Анашкина Марина

Москва, город федерального значения Москва

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