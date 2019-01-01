городской посёлок Мга, городской посёлок Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Мга

Кировский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кировский муниципальный район
25085Мгагородской поселок59°45'31°03'O-36-003

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение
41625154051гп Мгагородской поселок
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