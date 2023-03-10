Солодовников (Победимов) Прасковья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Победимов) Прасковья Захаровна

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Место рождения

ЗКО, п.Дьяково, Казахстан

Дата рождения

22.10.1913

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1913

Отец: Победимов Захар Палладиевич

Мать: Сучков Марфа Афанасьевна

ЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Крещение
26.10.1913
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1933

Сын: Солодовников Григорий Петрович

Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Солодовников Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Солодовников Николай Петрович

Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Солодовников Георгий Петрович

Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Морарь Валентина Петровна

Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Солодовников Иван Петрович

Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Петр Фокеевич

Место жительства
Неизвестно
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
г.Байконур
Смерть
1998
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
г.Байконур
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