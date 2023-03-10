Солодовников (Победимов) Прасковья Захаровна
Место рожденияЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Дата рождения22.10.1913
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1913
ЗКО, п.Дьяково, Казахстан
Крещение
26.10.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1933
Сын: Солодовников Григорий Петрович
Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Солодовников Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Солодовников Николай Петрович
Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Солодовников Георгий Петрович
Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Морарь Валентина Петровна
Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Солодовников Иван Петрович
Отец ребёнка: Солодовников Петр Фокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Байконур
Смерть
1998
г.Байконур