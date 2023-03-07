Морарь (Солодовников) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морарь (Солодовников) Валентина Петровна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1942

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1940 г.р.
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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Солодовников Петр Фокеевич

Мать: Солодовников Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
1960

Муж: Кирилин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
27.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилин Алексей Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилин Алексей Александрович

Молдова, с.Александряны, Молдова
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

ЗКО, с.Степное, Казахстан
Бракосочетание
1970

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Молдова, с.Александряны, Молдова
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Молдова, с.Александряны, Молдова
Место жительства
Неизвестно
Молдова, с.Александряны, Молдова
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
2006
Молдова, с.Александряны, Молдова
Отсутствует в базе "Фамилио"
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