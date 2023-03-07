Морарь (Солодовников) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения1942
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
27.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирилин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирилин Алексей Александрович
Молдова, с.Александряны, Молдова
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
ЗКО, с.Степное, Казахстан
Бракосочетание
1970
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Молдова, с.Александряны, Молдова
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Молдова, с.Александряны, Молдова
Место жительства
Неизвестно
Молдова, с.Александряны, Молдова
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
2006
Молдова, с.Александряны, Молдова
Отсутствует в базе "Фамилио"