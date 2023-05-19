Солодовников Петр Фокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Петр Фокеевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Солодовников Фокей Прокофьевич

Мать: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Солодовников Григорий Петрович

Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Солодовников Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Солодовников Николай Петрович

Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Солодовников Георгий Петрович

Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Морарь Валентина Петровна

Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Солодовников Иван Петрович

Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Прасковья Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1980
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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