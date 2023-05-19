Солодовников Петр Фокеевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1933
Сын: Солодовников Григорий Петрович
Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Солодовников Фёдор Петрович
Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Солодовников Николай Петрович
Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Солодовников Георгий Петрович
Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Морарь Валентина Петровна
Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Солодовников Иван Петрович
Мать ребёнка: Солодовников Прасковья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1980
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев