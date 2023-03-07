Кирилин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
27.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морарь Валентина Петровна
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морарь Валентина Петровна
Молдова, с.Александряны, Молдова
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
1969
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)