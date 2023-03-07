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Кирилин Алексей Александрович

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Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
1960

Жена: Морарь Валентина Петровна

Рождение ребёнка
27.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морарь Валентина Петровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морарь Валентина Петровна

Молдова, с.Александряны, Молдова
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
1969
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
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